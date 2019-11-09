ИИХФ и НХЛ в январе могут обсудить вопрос участия игроков лиги в Олимпиаде

НХЛ и Международная федерация хоккея (ИИХФ) должны заранее обсудить участие игроков лиги в Олимпийских играх 2022 года, это может произойти в январе. Об этом сообщил президент IIHF Рене Фазель.

Фазель и комиссар НХЛ Гэри Бетмэн встретились во время вынесенного матча регулярного чемпионата НХЛ «Баффало» — «Тампа» (2:3), который прошел в пятницу в Стокгольме.

— У нас было неформальное общение, по ходу которого мы, в том числе, обсуждали возможность выступления игроков НХЛ в Олимпиаде 2022 года, — цитирует ТАСС Фазеля. — Думаю, в ближайшем будущем, может в январе, проведем уже формальную встречу. Ведь надо, чтобы все были готовы — лиги, клубы, национальные сборные. Надо заранее знать, будут ли игроки НХЛ на Олимпиаде или нет.