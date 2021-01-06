Игорь Шестеркин: «Не считаю себя первым вратарем «Рейнджерс»

Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин рассказал, чего ждет от предстоящего сезона НХЛ.

Минувший сезон стал для 25-летнего вратаря дебютным в Северной Америке, в 12 играх за клуб из Нью-Йорка россиянин одержал 10 побед. Первый матч в новом сезоне «Рейнджерс» проведет 15 января против «Айлендерс».

«Особого давления не чувствую. И не считаю себя первым вратарем. Мне нужно работать, доказывать. У нас в клубе есть два равных голкипера, которые будут помогать «Рейнджерс» и сделают все, чтобы прогрессировать как можно сильнее.

Предсезонка получилась достаточно тяжелой. Потому что мы не знали, к какому числу нужно готовиться. Мы старались изо всех сил. Слава богу, что все начинается. Мы собрались в лагере, вместе работаем. Надеюсь, что покажем себя с лучшей стороны.

Мне теперь гораздо комфортнее возвращаться в клуб. В первый сезон я приезжал с мыслями, что меня могут спустить в АХЛ. А сейчас я понимаю, что останусь в «Рейнджерс». Поэтому с головой ухожу в работу, понимая, что мне все нужно доказывать здесь", — цитирует Шестеркина официальный сайт НХЛ.