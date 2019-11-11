Нападающий клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека «Монктон» Александр Хованов в матче с «Акади-Батурст Титан» (6:3) набрал 4 (2+2) очка. При этом он не попал в тройку звезд встречи. У Александра 34 (14+20) балла в 16 играх.

19-летний центральный нападающий выбран «Миннесотой» на драфте 2018 года под общим 86-м номером. В прошлом сезоне он набрал 74 (25+49) очка в регулярном чемпионате при 94 минутах штрафа.

Нападающий «Кейп Бретон Иглз» Егор Соколов признан второй звездой встречи с «Драммондвиллем» (8:3). Он набрал 3 (2+1) очка. В 20 играх на его счету 37 (16+21) баллов. Задрафтованный «Коламбусом» игрок занимает четвертое место в бомбардирской гонке.