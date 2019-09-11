«Хорошо, что я ношу шлем». Овечкин рассказал о падении с велосипеда

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин раскрыл подробности своего падения с велосипеда. Он разбил лицо и повредил нос.

— Велосипед сломался, мои педали сломались, — цитирует RMNB Овечкина. — У меня не было времени сообразить, что делать. Слава богу, что на мне был шлем. Я не знаю, как это произошло. Это расстраивает меня. Если бы у меня не было шлема, я, наверное, говорил бы с вами из больницы или еще откуда-нибудь. Хорошо, что я ношу шлем.

Чувствую себя хорошо. Мне немного больно, но все в порядке. Я занимался со своим тренером. Это случилось рядом с моим домом.

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