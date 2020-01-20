Хоккеисты НХЛ назвали лучшего игрока лиги. В топ-5 нет ни одного русского

Хоккеисты НХЛ в ходе анонимного опроса назвали лучшего игрока лиги. По мнению подавляющего большинства, это — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 23-летний канадец — лучший бомбардир текущего сезона, он набрал 76 (27+49) очков в 49 матчах.

Лучший игрок: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 63 процента);

Натан Маккиннон («Колорадо», 17 процентов);

Сидни Кросби («Питтсбург», 15 процентов);

Давид Пастрняк («Бостон», 1 процент);

Джек Айкел («Баффало», 1 процент).

Голоса также получил (среди прочих): Александр Овечкин («Вашингтон»).

В опросе издания The Athletic приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги.