Хоккеисты НХЛ назвали лучшего игрока лиги. В топ-5 нет ни одного русского
21:30
Хоккеисты НХЛ в ходе анонимного опроса назвали лучшего игрока лиги. По мнению подавляющего большинства, это — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. 23-летний канадец — лучший бомбардир текущего сезона, он набрал 76 (27+49) очков в 49 матчах.
Лучший игрок: Коннор Макдэвид («Эдмонтон», 63 процента);
Натан Маккиннон («Колорадо», 17 процентов);
Сидни Кросби («Питтсбург», 15 процентов);
Давид Пастрняк («Бостон», 1 процент);
Джек Айкел («Баффало», 1 процент).
Голоса также получил (среди прочих): Александр Овечкин («Вашингтон»).
В опросе издания The Athletic приняли участие 392 хоккеиста из всех команд лиги.
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