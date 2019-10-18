Хишир подпишет 7-летний контракт с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» намерен продлить контракт с нападающим Нико Хиширом. Клуб планирует заключить с 20-летним швейцарцем контракт на 7 лет со средней зарплатой в 7,25 миллиона долларов за сезон, сообщает в Twitter инсайдер Пьер ЛеБрюн.

Хишир был выбран «Дэвилз» под общим 1-м номером драфта-2017. Он провел в НХЛ 157 матчей и набрал 101 (37+64) очко. Этот сезон он еще играет на контракте новичка, так что новое соглашение вступит в силу с лета 2020 года.

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