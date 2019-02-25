Хет-трик Павелски помог "Сан-Хосе" обыграть "Детройт"

"Сан-Хосе" обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:3. Хет-трик в этой встрече сделал нападающий "Шаркс" Джо Павелски.

"Ред Уингз" потерпели пятое поражение подряд и идут предпоследними в Восточной конференции. "Сан-Хосе" занимает второе место на "Западе".

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Сан-Хосе" - 3:5 (2:1, 1:3, 0:1)

Голы: Хед - 2 (Власик, Лабанк), 3:46 - 0:1. Хелм - 6 (Абделькадер, Грин), 14:39 - 1:1. Нюквист - 16 (Ларкин, Бертуцци), 19:23 - 2:1. Грин - 5 (Абделькадер, Манта), 28:00 - 3:1. Бернс - 13 (Майер, Кутюр), 33:50 - 3:2. Павелски - 33 (бол., Торнтон, Бернс), 35:50 - 3:3. Павелски - 34 (Власик, Хертл), 36:45 - 3:4. Павелски - 35 (п.в., Кутюр), 59:00 - 3:5.

Вратари: Бернье (27:40 - 28:00, 58:31 - 59:00) - Делл.

Штраф: 6 - 4.

Броски: 23 (15+3+5) - 37 (5+16+16).

24 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.