Хенрик Лундквист: "Не знаю, заслуживаю ли я играть. Георгиев очень хорош"

Вратарь "Рейнджерс" Хенрик Лундквист после поражения от "Оттавы" в регулярном чемпионате НХЛ (1:4) сказал, что его сменщик Александр Георгиев играет в последние месяцы лучше него. Лундквист упустил шанс выиграть 450-й матч в карьере, а всего с 1 февраля он победил лишь в двух играх.

- Не знаю, заслуживаю ли я играть, - цитирует официальный сайт НХЛ Лундквиста. - Георгиев продолжает побеждать и выступает очень хорошо. Я никак не могу найти способа одерживать победы, уже несколько месяцев.