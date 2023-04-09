«Вегас» начнет первый раунд плей-офф на домашней арене
«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в серии буллитов «Даллас» (1:2Б).
Несмотря на поражение, «Голден Найтс» гарантировали себе место в топ-4 Западной конференции и обеспечили себе начало первого раунда плей-офф на домашней арене.
«Вегас» со 107 очками лидирует в Западной конференции. За два матча до завершения регулярки команда опережает идущий на второй строчке «Эдмонтон» на два очка.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|79
|50
|29
|109
|2
|Нью-Джерси
|79
|50
|29
|108
|3
|Рейнджерс
|79
|46
|33
|104
|4
|Питтсбург
|80
|40
|40
|90
|5
|Айлендерс
|79
|40
|39
|89
|6
|Вашингтон
|78
|34
|44
|77
|7
|Филадельфия
|78
|29
|49
|71
|8
|Коламбус
|78
|24
|54
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|78
|61
|17
|127
|2
|Торонто
|78
|46
|32
|103
|3
|Тампа-Бэй
|79
|45
|34
|96
|4
|Флорида
|79
|41
|38
|89
|5
|Баффало
|78
|39
|39
|85
|6
|Оттава
|79
|37
|42
|81
|7
|Детройт
|79
|35
|44
|80
|8
|Монреаль
|79
|31
|48
|68
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|79
|44
|35
|102
|2
|Колорадо
|77
|47
|30
|100
|3
|Миннесота
|78
|44
|34
|98
|4
|Виннипег
|78
|43
|35
|89
|5
|Нэшвилл
|78
|40
|38
|88
|6
|Сент-Луис
|79
|37
|42
|81
|7
|Аризона
|79
|27
|52
|67
|8
|Чикаго
|78
|25
|53
|56
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|80
|49
|31
|107
|2
|Эдмонтон
|80
|48
|32
|105
|3
|Лос-Анджелес
|79
|45
|34
|100
|4
|Сиэтл
|78
|44
|34
|96
|5
|Калгари
|79
|37
|42
|89
|6
|Ванкувер
|78
|35
|43
|77
|7
|Сан-Хосе
|79
|22
|57
|60
|8
|Анахайм
|78
|23
|55
|56
Результаты / календарь
30.03
31.03
1.04
2.04
3.04
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7.04
8.04
9.04
10.04
11.04
12.04
13.04
14.04
|9.04
|00:30
|
Аризона – Анахайм
|- : -
|9.04
|02:00
|
Торонто – Монреаль
|- : -
|9.04
|02:00
|
Оттава – Тампа-Бэй
|- : -
|9.04
|02:00
|
Вашингтон – Флорида
|- : -
|9.04
|02:00
|
Коламбус – Рейнджерс
|- : -
|9.04
|02:00
|
Виннипег – Нэшвилл
|- : -
|9.04
|02:30
|
Айлендерс – Филадельфия
|- : -
|9.04
|03:00
|
Бостон – Нью-Джерси
|- : -
|9.04
|03:00
|
Миннесота – Сент-Луис
|- : -
|9.04
|05:00
|
Ванкувер – Калгари
|- : -
|9.04
|05:00
|
Сиэтл – Чикаго
|- : -
|9.04
|05:30
|
Лос-Анджелес – Колорадо
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|148
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|77
|123
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|79
|108
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|79
|62
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|78
|57
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|77
|52
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|47
|1.90
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|36
|2.00
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|34
|2.20
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