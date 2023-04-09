«Вегас» начнет первый раунд плей-офф на домашней арене

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил в серии буллитов «Даллас» (1:2Б).

Несмотря на поражение, «Голден Найтс» гарантировали себе место в топ-4 Западной конференции и обеспечили себе начало первого раунда плей-офф на домашней арене.

«Вегас» со 107 очками лидирует в Западной конференции. За два матча до завершения регулярки команда опережает идущий на второй строчке «Эдмонтон» на два очка.