НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Хедман считает Василевского лучшим вратарем НХЛ

16:51
Теги:

Защитник «Тампы» Виктор Хедман заявил, что голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский может считаться лучшим вратарем НХЛ и заслуживает получить «Везина Трофи».

— На мой взгляд, он лучший вратарь НХЛ, — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ. — Некоторые из его сэйвов выглядят просто невозможными. Иногда ты даже не ждешь, что в такой ситуации он может выручить, но в то же время не удивляешься, когда он это делает. Он настолько быстр, что никогда не теряет нить игры. Васи просто невероятен.

В промежутке с 17 декабря по 15 февраля Василевский не проиграл ни одного матча в основное время, установив клубный рекорд по продолжительности результативной серии (21 матч).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/nhlcomru-picks-vasilevskiy-as-favorite-for-vezina-trophy/c-316295444?sf119790820=1

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир