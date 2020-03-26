Хедман считает Василевского лучшим вратарем НХЛ
Защитник «Тампы» Виктор Хедман заявил, что голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский может считаться лучшим вратарем НХЛ и заслуживает получить «Везина Трофи».
— На мой взгляд, он лучший вратарь НХЛ, — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ. — Некоторые из его сэйвов выглядят просто невозможными. Иногда ты даже не ждешь, что в такой ситуации он может выручить, но в то же время не удивляешься, когда он это делает. Он настолько быстр, что никогда не теряет нить игры. Васи просто невероятен.
В промежутке с 17 декабря по 15 февраля Василевский не проиграл ни одного матча в основное время, установив клубный рекорд по продолжительности результативной серии (21 матч).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/ru/news/nhlcomru-picks-vasilevskiy-as-favorite-for-vezina-trophy/c-316295444?sf119790820=1