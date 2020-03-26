Хедман считает Василевского лучшим вратарем НХЛ

Защитник «Тампы» Виктор Хедман заявил, что голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский может считаться лучшим вратарем НХЛ и заслуживает получить «Везина Трофи».

— На мой взгляд, он лучший вратарь НХЛ, — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ. — Некоторые из его сэйвов выглядят просто невозможными. Иногда ты даже не ждешь, что в такой ситуации он может выручить, но в то же время не удивляешься, когда он это делает. Он настолько быстр, что никогда не теряет нить игры. Васи просто невероятен.

В промежутке с 17 декабря по 15 февраля Василевский не проиграл ни одного матча в основное время, установив клубный рекорд по продолжительности результативной серии (21 матч).