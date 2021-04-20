Хайман выбыл из состава «Торонто» из-за травмы как минимум на две недели
03:16
Форвард «Торонто» Зак Хайман получил повреждение в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (2:3 ОТ).
Из-за травмы колена 28-летний канадец выбыл как минимум на две недели.
«Думаю, учитывая все обстоятельства, если он сможет прийти в себя через две недели, это будет отличной новостью. Такие удары могут иметь довольно плохие результаты», — приводит слова главного тренера «Торонто» Шелдона Кифа официальный сайт НХЛ.
В текущем сезоне Хайман провел 43 матча в НХЛ, в которых набрал 33 (15+18) очка.
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