Харт, Кемпе и Маззин - звезды дня в НХЛ

Вратарь "Филадельфии" Картер Харт признан первой звездой дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. В матче с "Ванкувером" (2:1) он отразил 41 бросок.

Картер продлил свою победную серию до семи матчей. До него в НХЛ было только трое вратарей, выигрывавших семь или более матчей в возрасте до 21 года.

Второй звездой признан нападающий "Лос-Анджелеса" Адриан Кемпе, набравший 3 (2+1) очка в матче с "Рейнджерс" (4:3 ОТ). Кроме того, швед забросил победную шайбу.

Тройку лучших замкнул защитник "Торонто" Джейк Маззин, набравший 3 (1+2) очка в игре с "Анахаймом".