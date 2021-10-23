Пресс-служба НХЛ назвала лучших игроков матча регулярного чемпионата «Даллас» — «Лос-Анджелес» (3:2 ОТ).

Все трое были выбраны из состава «Старз».

Российский нападающий Денис Гурьянов признан второй звездой встречи. Россиянин стал автором победной шайбы в овертайме.

Первой звездой стал голкипер «Далласа» Брэйден Холтби, который отразил 43 из 45 бросков по своим воротам. Замкнул тройку лучших Миро Хейсканен, набравший 3 (1+2) очка.