Защитник «Филадельфии» Иван Проворов прокомментировал подписание нового контракта. Он заключил шестилетнее соглашение на 40,5 миллиона долларов.

— Да, я чувствую, что гора с плеч свалилась, — цитирует официальный сайт лиги Проворова. — Процесс затянулся надолго, но теперь все позади. Я верил, что мы договоримся к первому же дню тренировочного лагеря. Потому что обсуждение контракта шло в конце сезона, все лето. Но обе стороны стремились успеть именно к этой дате. Переговоры шли между моим агентом Марком Гандлером и генменеджером Чаком Флетчером. Ну а я — хоккеист, вся моя работа — на льду.

Я счастлив, что еще шесть лет проведу в «Филадельфии». Отличная организация, игроки, тренерский штаб. Мы постараемся больше побеждать, проходить как можно дальше в плей-офф — и верим, что завоюем Кубок Стэнли.

Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником «Филадельфии»