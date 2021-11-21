Нападающий Анатолий Голышев вызван в основной состав «Айлендерс». Сразу несколько форвардов «Островитян» попали в ковид-протокол, сообщает журналист Артур Стэйпл.

В этом сезоне 26-летний Голышев провел в АХЛ 13 матчей. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи. Россиянин пока не дебютировал в НХЛ.