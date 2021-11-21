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Голышев вызван в основной состав «Айлендерс»

21:46
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Нападающий Анатолий Голышев вызван в основной состав «Айлендерс». Сразу несколько форвардов «Островитян» попали в ковид-протокол, сообщает журналист Артур Стэйпл.

В этом сезоне 26-летний Голышев провел в АХЛ 13 матчей. На его счету 5 голов и 2 результативные передачи. Россиянин пока не дебютировал в НХЛ.

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Иван Шитик все материалы автора
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Материалы сюжета: Спорт и коронавирус, влияние коронавирусной инфекции COVID-19, ковид, вакцина и ограничения: главное