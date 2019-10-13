Голы Кузнецова и Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Даллас»

«Вашингтон» выиграл у «Далласа» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). Российские нападающие Евгений Кузнецов и Александр Овечкин отметились голами.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 21 из 24 бросков по своим воротам, а российский вратарь «Кэпиталз» Илья Самсонов сделал 24 сэйва.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Вашингтон» — 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Голы: Уилсон — 2 (бол., Врана, Лейпсик), 3:17 — 0:1. Карлсон — 2 (бол., Хэтэуэй, Дауд), 27:13 — 0:2. Кузнецов — 2 (Бэкстрем, Карлсон), 43:35 — 0:3. Факса — 1 (Янмарк, Хейсканен), 47:00 — 1:3. Овечкин — 4 (п.в., Уилсон), 59:03 — 1:4.

Вратари: Худобин (56:52 — 59:03) — Самсонов.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 25 (9+8+8) — 25 (11+7+7).

Наши: Радулов (20.24/5/+1) — Кузнецов (12.36/3/+1), Овечкин (17.11/2/+1), Орлов (19.05/0/-1).

13 октября. Даллас. American Airlines Center.

Alex Ovechkin's 662nd career goal pic.twitter.com/D22yCwN41d — Ian Oland (@ianoland) October 13, 2019

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