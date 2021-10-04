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Самсонов из-за травмы пропустил тренировку «Вашингтона»

03:51
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Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов пропустил тренировку команды из-за травмы.

24-летний россиянин получил травму нижней части тела во время матча предсезонки против «Филадельфии» (1:3). В понедельник голкипер пройдет углубленное медобследование.

Самсонов был выбран «Вашингтоном» в первом раунде под 22-м номером драфта-2015. В 45 матчах регулярного сезона НХЛ он сыграл 29-10-3 при 2,61 гола, 90,8% сэйвов и трех шатаутах.

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Сергей Разин все материалы автора

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