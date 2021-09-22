Голкипер Кори Шнайдер останется в «Айлендерс»

Генеральный менеджер «Айлендерс» Лу Ламорелло рассказал о контрактной ситуации некоторых игроков, сообщает TSN.

Он подтвердил, что бывший защитник «Монреаля» Эрик Густафссон присоединится к команде в тренировочном лагере на условиях просмотра.

Также Ламорелло сообщил, что с вратарем Кори Шнайдером подписан новый двусторонний контракт.

Кроме того, достигнуты договоренности с форвардами Киффером Беллоузом и Майклом Дэл Коллом. Оба игрока будут в тренировочном лагере.