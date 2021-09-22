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Форвард «Коламбуса» Силлинджер: «Очевидно, что Чинахов — феноменальный игрок»

15:20
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Нападающий «Коламбуса» Коул Силлинджер оценил игру российского форварда Егора Чинахова.

«Очевидно, что он — феноменальный игрок. Он отлично сочетает в себе габариты, скорость, силу и бойцовские качества. Это тот игрок, с которым мне нравится играть», — цитирует Силлинджера официальный сайт НХЛ.

20-летний Чинахов забросил шесть шайб в трех матчах тренировочного лагеря. В прошлом сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», после чего он уехал в НХЛ.

Чинахов на драфте НХЛ-2020 был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. 18-летний Силлинджер — 12-й номер драфта-2021.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/v-columbuse-vostorgayutsya-chinakhovym/c-326241196

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Александр Кравченко все материалы автора

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