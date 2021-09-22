Форвард «Коламбуса» Силлинджер: «Очевидно, что Чинахов — феноменальный игрок»

Нападающий «Коламбуса» Коул Силлинджер оценил игру российского форварда Егора Чинахова.

«Очевидно, что он — феноменальный игрок. Он отлично сочетает в себе габариты, скорость, силу и бойцовские качества. Это тот игрок, с которым мне нравится играть», — цитирует Силлинджера официальный сайт НХЛ.

20-летний Чинахов забросил шесть шайб в трех матчах тренировочного лагеря. В прошлом сезоне хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в составе «Авангарда», после чего он уехал в НХЛ.

Чинахов на драфте НХЛ-2020 был выбран «Коламбусом» в первом раунде под 21-м номером. 18-летний Силлинджер — 12-й номер драфта-2021.