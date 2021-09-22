Шесть российских хоккеистов получили приглашения в тренировочный лагерь «Торонто»

«Торонто» в Twitter опубликовал список игроков, которые приглашены в тренировочный лагерь клуба.

В этот список вошли попали шесть российских нападающих — Михаил Абрамов, Семен Дер-Аргучинцев, Павел Гоголев, Никита Гусев, Илья Михеев и Кирилл Семенов.

Camp crew ??



Here's our roster for Training Camp Fuelled by @GatoradeCanada. ?#LeafsForever pic.twitter.com/PpJc8VaNh6 — Toronto Maple Leafs (@MapleLeafs) September 22, 2021

Ранее 29-летний Гусев подписал с «Торонто» пробный контракт. В минувшем сезоне НХЛ он провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.