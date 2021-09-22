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Шесть российских хоккеистов получили приглашения в тренировочный лагерь «Торонто»

16:55
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«Торонто» в Twitter опубликовал список игроков, которые приглашены в тренировочный лагерь клуба.

В этот список вошли попали шесть российских нападающих — Михаил Абрамов, Семен Дер-Аргучинцев, Павел Гоголев, Никита Гусев, Илья Михеев и Кирилл Семенов.

Ранее 29-летний Гусев подписал с «Торонто» пробный контракт. В минувшем сезоне НХЛ он провел 11 матчей за «Флориду» и набрал 5 (2+3) очков, а также 20 игр за «Нью-Джерси», набрав 5 (2+3) очков.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/MapleLeafs/status/1440667648631533574

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Александр Кравченко все материалы автора

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