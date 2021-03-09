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Голкипер «Далласа» Худобин рассказал о внутрикомандных конфликтах в НХЛ

17:40
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Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» рассказал о конфликтах, которые происходят в клубах НХЛ.

— Их много, они происходят нередко.

— А пресса это освещает как-то?

— Нет, все только внутри команды. Что происходит в раздевалке — остается в раздевалке — золотое правило хоккея. Это как семейные конфликты, которые не должны выходить за пределы дома. О каких-то моментах журналисты могут спросить, ты можешь ответить: «Да, эмоции, накал страстей, но это разрешилось. Сейчас мы двигаемся дальше» — все.

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