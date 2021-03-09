Антон Худобин: «В Америке тоже тяжело. Два литра молока стоят четыре доллара»

Вратарь «Далласа» Антон Худобин в интервью «СЭ» сравнил жизнь в России и США.

— Золотая поговорка — хорошо там, где нас нет. Я, например, часто слушал Чичиваркина, но он говорит вещи, которые я не понимаю — ну да, может быть все так и будет, как он говорит, и что тогда? Что тогда делать? В Америке тоже тяжело.

— Но все говорят, что там людям помогают...

— Пособие, которое человек там получает — примерно такое же, как получают здесь, из-за разницы в ценах. Два литра молока там стоят четыре доллара.

— Народ любит сравнивать зарплаты докторов...

— С этим я согласен, хорошие доктора там становятся миллионерами. Часто они откладывают, и потом открывают собственные клиники. Но до этого нужно дойти: 20 лет отучиться — сможешь ты это или нет. Это тоже штучный продукт. А кто-то учился-учился, и всё равно Вася Батарейкин.

Везде есть свои плохие и хорошие моменты. Как поется: «Где родился, там и пригодился». На Родине я отдыхаю. Согласен, я приезжаю на короткий период, может, если бы приехал на год, то как все начал бы жаловаться на погоду. Хотя, казалось бы, холодно — оденься потеплее — я не вижу ничего страшного. Говоря о зарплатах — считаю, что нужно крутиться. Многие думают, что им должны платить больше, чем они зарабатывают, но я так не рассуждаю.