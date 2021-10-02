Гол Соколова и голевая Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Монреаль»
04:53
«Оттава» разгромила «Монреаль» в контрольном матче НХЛ — 7:2.
В составе «Сенаторз» голом отметился российский нападающий Егор Соколов, а также голевую передачу сделал Артем Зуб.Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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