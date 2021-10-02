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Гол Соколова и голевая Зуба помогли «Оттаве» обыграть «Монреаль»

04:53
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«Оттава» разгромила «Монреаль» в контрольном матче НХЛ — 7:2.

В составе «Сенаторз» голом отметился российский нападающий Егор Соколов, а также голевую передачу сделал Артем Зуб.

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.

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Евгений Козинов все материалы автора

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