Гурьянов набрал 3 очка в проигранном матче «Даллас» против «Флориды»
04:49
«Флорида» переиграла «Даллас» в контрольном матче НХЛ — 6:3.
В составе «Старз» российский нападающий Денис Гурьянов оформил дубль и сделал голевую передачу. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 35 бросков, а также отметился голевой передачей.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел на льду два периода. Он отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.
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