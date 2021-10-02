Гурьянов набрал 3 очка в проигранном матче «Даллас» против «Флориды»

«Флорида» переиграла «Даллас» в контрольном матче НХЛ — 6:3.

В составе «Старз» российский нападающий Денис Гурьянов оформил дубль и сделал голевую передачу. Голкипер Антон Худобин отразил 30 из 35 бросков, а также отметился голевой передачей.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский провел на льду два периода. Он отразил 11 из 12 бросков по своим воротам.

Is top shelf even better in slow-mo? ? pic.twitter.com/AIcF7JuLiL — Dallas Stars (@DallasStars) October 2, 2021

Напомним, новый сезон в НХЛ стартует 12 октября.