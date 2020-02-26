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Гол и голевая передача Гусева помогли «Нью-Джерси» обыграть «Детройт»

06:22
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«Нью-Джерси» обыграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Дэвилз» одержали третью победу кряду.

Российский нападающий «Дэвилз» Никита Гусев ?отметился заброшенной шайбой и голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Нью-Джерси» — 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Голы: Андерсон — 3 (Вуд, Мермис), 1:15 — 0:1. Братт — 14 (бол., Заха, Гусев), 26:04 — 0:2. Палмиери — 23 (бол., Хьюз, Сиверсон), 28:51 — 0:3. Филппула — 6 (бол., Бертуцци, Ларкин), 49:40 — 1:3. Гусев — 11 (бол., Заха, Мюллер), 53:40 — 1:4.

Вратари: Бернье — Шнайдер.

Штраф: 20 — 31.

Броски: 28 (9+9+10) — 31 (17+8+6).

Наши: — - Гусев (13.45/3/0).

26 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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