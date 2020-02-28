Гол Гусева не помог «Нью-Джерси» обыграть «Сан-Хосе»

«Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме уступил «Сан-Хосе» со счетом 2:3.

В составе «Дэвилз» шайбу забросил Никита Гусев. «Шаркс» прервал серию из пяти поражений.

После этого матча «Нью-Джерси» с 61 очком расположился на 14-м месте в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 58 очками — на 14-й строчке на Западе.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Нью-Джерси» — 3:2 ОТ (0:2, 2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Зэйджак — 7 (Вуд, Андерсон), 11:09 — 0:1. Гусев — 12, 15:08 — 0:2. Ферраро — 2 (Кейн, Грегор), 22:20 — 1:2. Серенсен — 7 (мен., Келльман), 35:58 — 2:2. Кутюр — 15 (Кейн, Бернс), 60:38 — 3:2.

Вратари: Джонс (22:18 — 22:20) — Шнайдер.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 30 (6+12+10+2) — 24 (11+6+7+0).

Наши: — - Гусев (14.15/3/+1).

28 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.