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Гол Гурьянова помог «Далласу» переиграть «Каролину»

07:13
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«Даллас» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Старз» одержали вторую победу кряду.

Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом, а форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу.

Голкипер «Старз» Антон Худобин? отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Каролина» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Голы: Бенн — 16 (Джонс, Хейсканен), 7:54 — 1:0. Ахо — 31 (Свечников, Славин), 17:38 — 1:1. Гурьянов — 16 (бол., Хейсканен, Хинтс), 32:36 — 2:1. Бенн — 17 (бол., Сегин), 35:06 — 3:1. Бенн — 18 (п.в.), 58:41 — 4:1.

Вратари: Худобин — Мразек (57:48 — 58:41).

Штраф: 2 — 8.

Броски: 36 (12+17+7) — 25 (9+9+7).

Наши: Гурьянов (13.30/5/+1), Радулов (14.32/2/0) — Свечников (16.34/1/0).

12 февраля. Даллас. American Airlines Center.

Дополнительная информация:

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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