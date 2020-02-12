Гол Гурьянова помог «Далласу» переиграть «Каролину»
«Даллас» обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1). «Старз» одержали вторую победу кряду.
Российский нападающий «Далласа» Денис Гурьянов отметился голом, а форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу.
Голкипер «Старз» Антон Худобин? отразил 24 из 25 бросков по своим воротам.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Каролина» — 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)
Голы: Бенн — 16 (Джонс, Хейсканен), 7:54 — 1:0. Ахо — 31 (Свечников, Славин), 17:38 — 1:1. Гурьянов — 16 (бол., Хейсканен, Хинтс), 32:36 — 2:1. Бенн — 17 (бол., Сегин), 35:06 — 3:1. Бенн — 18 (п.в.), 58:41 — 4:1.
Вратари: Худобин — Мразек (57:48 — 58:41).
Штраф: 2 — 8.
Броски: 36 (12+17+7) — 25 (9+9+7).
Наши: Гурьянов (13.30/5/+1), Радулов (14.32/2/0) — Свечников (16.34/1/0).
12 февраля. Даллас. American Airlines Center.
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