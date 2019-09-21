Главный тренер «Тампы» похвалил Волкова

Главный тренер «Тампы» Джон Купер отметил работу нападающего Александра Волкова в тренировочном лагере. В последнем контрольном матче против «Нэшвилла» (3:1) 22-летний россиянин забросил шайбу.

— Он лучше научился находить моменты для броска. И это приносит свои плоды, — приводит слова тренера Tampa Bay Times. — Если ты бросаешь, то рано или поздно голы придут. Хороший матч для него.

Приятно видеть, как молодые игроки прибавляют из года в год. Но теперь настало время проявить себя против взрослых соперников.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков