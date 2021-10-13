Тренер «Питтсбурга» о победе над «Тампой»: «Это большая победа для нас. Каждое звено справлялось со своей работой»
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу над «Тампой» (6:2) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.
«Это большая победа для нас. «Тампа» — отличная команда, у которой был эмоциональный вечер. Этот матч был из тех, что могут сложиться абсолютно по-разному. Мы начали энергично, играли в тот хоккей, который пытаемся показывать. Каждое звено справлялось со своей работой во всех трех зонах, а когда это происходит, то наша команда показывает свои лучшие качества. Ребята проделали отличную работу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана.
Следующий матч «Питтсбург» проведет 15 октября против «Флориды», начало — в 02.00 (мск).
Дополнительная информация:
https://www.nhl.com/news/pittsburgh-penguins-maintain-identity-without-key-players/c-326779998
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