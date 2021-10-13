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Тренер «Питтсбурга» о победе над «Тампой»: «Это большая победа для нас. Каждое звено справлялось со своей работой»

Главный тренер «Питтсбурга» отметил значимость победы над «Тампой»
09:43
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал победу над «Тампой» (6:2) в первом матче регулярного чемпионата НХЛ-2021/22.

«Это большая победа для нас. «Тампа» — отличная команда, у которой был эмоциональный вечер. Этот матч был из тех, что могут сложиться абсолютно по-разному. Мы начали энергично, играли в тот хоккей, который пытаемся показывать. Каждое звено справлялось со своей работой во всех трех зонах, а когда это происходит, то наша команда показывает свои лучшие качества. Ребята проделали отличную работу», — приводит официальный сайт НХЛ слова Салливана.

Следующий матч «Питтсбург» проведет 15 октября против «Флориды», начало — в 02.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/pittsburgh-penguins-maintain-identity-without-key-players/c-326779998

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Иван Торопцев все материалы автора
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