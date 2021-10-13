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Овечкин может принять участие в первом матче «Вашингтона» в сезоне

09:15
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
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Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал о ходе восстановления нападающего «Кэпиталз» Александра Овечкина от травмы ноги.

«То, что Александр вернулся к тренировкам, — это хорошо. Мы получим новую информацию о ходе его восстановления после того, как он пройдет обследование после тренировки. Мы будем поступать так, как будет лучше всего для самого игрока, и не будем ставить его в положение, в котором он может быть подвергнут какой-то опасности. Может ли он сыграть в первом матче в сезоне? Все возможно. Нужно сначала понять, в каком состоянии он находится», — приводит официальный сайт НХЛ слова Лавиолетта.

«Вашингтон» проведет первый официальный матч в сезоне-2021/22 против «Рейнджерс». Встреча состоится 14 октября, начало — в 02.30 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/news/alex-ovechkin-could-play-for-washington-in-season-opener-against-new-york/c-326759222

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Иван Торопцев все материалы автора
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