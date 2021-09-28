Главный тренер «Коламбуса» оценил игру Чинахова в матче с «Питтсбургом»

Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен оценил игру российского нападающего Егора Чинахова в предсезонном матче против «Питтсбурга» (3:0). В этой встрече форвард забросил победную шайбу.

«Да, его бросок никуда не делся. Нацеленность на ворота — его отличительная черта. У него не просто сильный бросок, но и он сам находит способ выходить на удобную позицию», — цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.

Матч с «Питтсбургом» стал для 20-летнего россиянина дебютным за основной состав «Коламбуса» после участия в турнире новичков в Траверс-Сити, где Чинахов забросил шесть шайб в трех матчах.