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Главный тренер «Коламбуса» оценил игру Чинахова в матче с «Питтсбургом»

08:45
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Главный тренер «Коламбуса» Брэд Ларсен оценил игру российского нападающего Егора Чинахова в предсезонном матче против «Питтсбурга» (3:0). В этой встрече форвард забросил победную шайбу.

«Да, его бросок никуда не делся. Нацеленность на ворота — его отличительная черта. У него не просто сильный бросок, но и он сам находит способ выходить на удобную позицию», — цитирует Ларсена официальный сайт НХЛ.

Матч с «Питтсбургом» стал для 20-летнего россиянина дебютным за основной состав «Коламбуса» после участия в турнире новичков в Траверс-Сити, где Чинахов забросил шесть шайб в трех матчах.

Дополнительная информация:

https://www.nhl.com/ru/news/itogi-dnya-pervye-goly-chinakhova-i-buchnevicha/c-326406420

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Александр Кравченко все материалы автора

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