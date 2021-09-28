Впервые в истории НХЛ матч «Зимней классики» запланирован на вечер

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн объявил, что матч «Зимней классики-2022» между «Миннесотой» и «Сент-Луисом» запланирован на вечер.

«У нас будет возможность получше подготовиться к этому мероприятию. Телевизионщики хотят показать игру в прайм-тайм, и им нужно составить программу заранее. Будет интересно — арена должна хорошо смотреться в свете прожекторов. И мы понимаем, что солнце может все испортить. А в таком варианте эта проблема снимается, и это хорошо», — цитирует Беттмэна официальный сайт НХЛ.

Матч состоится в ночь с 1 на 2 января на стадионе «Таргет-филд», вмещающем более 39 тысяч зрителей. Начало встречи — в 03.00 (мск).

«Зимняя классика» НХЛ проводится с сезона-2007/08. Первой игрой стал матч между «Баффало» и «Питтсбургом», который прошел 1 января 2008 года под открытым небом на стадионе «Ральф Уилсон Стэдиум».