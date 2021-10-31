Панарин рассказал о работе с Жамновым и Назаровым в «Витязе»

В день 30-летия Артемия Панарина «СЭ» публикует отрывок из книги нашего обозревателя Игоря Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте» о семи наших действующих звездах НХЛ, которая выйдет в двух томах в ближайшие месяцы. Одна из глав посвящена Панарину.

Суперзвезда «Рейнджерс» в разговоре с автором рассказал о работе с тогдашними генеральным менеджером «Витязя» Алексеем Жамновым и главным тренером Андреем Назаровым.

— Алексею Жамнову, — отвечает он. — Как генеральный менеджер, он говорил тренерам, что я перспективный, меня нужно ставить, обращать внимание, давать время. Андрей Назаров давал много играть, у нас хорошо получалось в связке с Михаилом Анисиным. А при Юрии Леонове я уже сам много показывал, усиленно тренировался, доказывал ему — и он перевел меня из третьего звена в первое.

— Какая была самая жесть у Назарова? Твой друг Белоусов называет работу с ним школой жизни.

— Никакой жести не было. Сборы у него достаточно сложные. Он меня не трогал, за что ему большое спасибо. Особо не ругал. Я чувствовал поддержку и работал. Самое смешное было на собраниях, когда он матерился и такие коры выдавал!..

Полностью отрывок из книги Рабинера «Русские дороги к хоккейной мечте»