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Главный тренер «Флориды»: «Бобровский сделал несколько ключевых сэйвов. Это было потрясающе»

09:07
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Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился впечатлениями от игры вратаря Сергея Бобровского в матче с «Торонто» (5:3). Россиянин отразил 31 бросок из 34.

— Я очень рад тому, как он играл, — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ. — Это было потрясающе. Он сделал несколько ключевых сэйвов, контролировал подборы. Вокруг него многое происходило — много подставлений, рикошетов, но в ключевые моменты игры он все сделал как надо, не паниковал, и команда ответила ему взаимностью.

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