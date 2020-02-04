Главный тренер «Флориды»: «Бобровский сделал несколько ключевых сэйвов. Это было потрясающе»

Главный тренер «Флориды» Джоэль Кенневилль поделился впечатлениями от игры вратаря Сергея Бобровского в матче с «Торонто» (5:3). Россиянин отразил 31 бросок из 34.

— Я очень рад тому, как он играл, — приводит слова Кенневилля официальный сайт НХЛ. — Это было потрясающе. Он сделал несколько ключевых сэйвов, контролировал подборы. Вокруг него многое происходило — много подставлений, рикошетов, но в ключевые моменты игры он все сделал как надо, не паниковал, и команда ответила ему взаимностью.