Главный тренер «Эдмонтона» оценил дебют Бурдасова

Главный тренер «Эдмонтона» Дэйв Типпетт оценил игру нападающего Антона Бурдасова в предсезонном матче с «Калгари» (6:2). Россиянин, проводивший дебютную игру в НХЛ, результативными действиями не отметился и провел на площадке 13 минут и 35 секунд.

— В первую очередь, ему нужно привыкнуть к маленьким площадкам, — цитирует тренера Edmonton Sun. — Но у него не так много времени, чтобы проявить себя, потому что нам нужно готовить команду к сезону. Не можем уделять время только одному человеку.

Он нормально играл, особенно для первого матча в Северной Америке. Антон ведь почти не тренировался с командой, мы только поговорили и бросили его в бой. Он выглядел неплохо.

Я посмотрел много видео его игры в России, и Бурдасов действительно много забивает с периметра. Сегодня у него был хороший шанс, но вратарь отбил шайбу плечом. Посмотрим, что будет дальше.

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