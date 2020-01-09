Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс оценил игру вратаря Антона Худобина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (2:1).

— Он играет фантастически, — цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ. — Мы говорили об этом в том числе весь прошлый год, потому что мы попали в плей-офф благодаря ему. Мы знаем, что когда он появляется в воротах, то выкладывается на полную катушку. И мы знаем, что если он играет, то работа будет сделана.

Сегодня мы пропустили первыми, но он сделал необходимые сэйвы, что помогло ребятам перехватить инициативу.