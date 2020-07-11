Глава ИИХФ хочет провести встречу с руководством НХЛ

Президент Международной федерации хоккея Рене Фазель надеется, что сможет поехать в Канаду и встретиться с руководством Национальной хоккейной лиги в конце августа — начале сентября, сообщает ТАСС.

Возможность участия в Играх 2022 и 2026 годов прописана в новом коллективном соглашении между лигой и профсоюзом игроков в случае достижения договоренности между НХЛ, Международным олимпийским комитетом и ИИХФ. Решение о приостановке регулярного чемпионата и участии игроков лиги в Олимпиаде будут принимать владельцы клубов.

Игроки НХЛ участвовали в Олимпиадах с 1998 по 2014 год. Лига отказалась приостанавливать сезон на время зимних Игр 2018 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине. В 2026 году Олимпиада состоится в Милане и Кортина-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля.