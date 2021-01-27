НХЛ на своем официальном сайте объявила фамилии трех лучших хоккеистов игрового дня в регулярном чемпионате.

Первая звезда: голкипер «Анахайма» Джон Гибсон, отразивший 31 бросок в матче против «Аризоны» (1:0). В этом сезоне 27-летний хоккеист одержал 3 победы в 6 встречах нового сезона.

Форвард «Виннипега» Николай Эдлерс стал вторым лучшим игроком. На его счету гол и 3 передачи в матче против «Эдмонтона» (6:4). У датчанина уже 11 (5+6) баллов в 7 встречах.

Третья звезда: нападающий «Вегаса» Макс Пачиоретти, оформивший хет-трик в игре против «Сент-Луиса» (4:5 Б). Это седьмой хет-трик форварда в карьере.