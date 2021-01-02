Генменеджер «Флориды» отметил трудолюбие Денисенко

Генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито отметил трудолюбие нападающего команды Григория Денисенко. Россиянин был приглашен в тренировочный лагерь «Пантер».

При этом Зито рассказал журналисту Джеймисону Оливу о первых впечатлениях от Денисенко. Он вспомнил историю, как встретил хоккеиста в тренировочном зале. Когда Зито спросил, почему Денисенко остался на дополнительные занятия, россиянин ответил: «Я хочу пробиться в НХЛ».

20-летний Денисенко был выбран «Флоридой» под общим 15-м номером на драфте-2018.