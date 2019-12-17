Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка прокомментировал переход нападающего Тейлора Холла из «Нью-Джерси».

— Тэйлор Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее, обладатель приза Харта, великолепный разыгрывающий, один из самых одаренных нападающих НХЛ, — приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ. — Мы чрезвычайно рады, что Тэйлор присоединился к нам и поможет нам выполнить главную задачу — завоевать Кубок Стэнли для «Аризоны».

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