Генменеджер «Аризоны»: «Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее»
08:38
Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка прокомментировал переход нападающего Тейлора Холла из «Нью-Джерси».
— Тэйлор Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее, обладатель приза Харта, великолепный разыгрывающий, один из самых одаренных нападающих НХЛ, — приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ. — Мы чрезвычайно рады, что Тэйлор присоединился к нам и поможет нам выполнить главную задачу — завоевать Кубок Стэнли для «Аризоны».
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https://www.nhl.com/ru/news/coyotes-acquire-hall-from-new-jersey/c-312669948
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