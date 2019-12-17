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Генменеджер «Аризоны»: «Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее»

08:38
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Генеральный менеджер «Аризоны» Джон Чайка прокомментировал переход нападающего Тейлора Холла из «Нью-Джерси».

— Тэйлор Холл — один из самых талантливых игроков в современном хоккее, обладатель приза Харта, великолепный разыгрывающий, один из самых одаренных нападающих НХЛ, — приводит слова Чайки официальный сайт НХЛ. — Мы чрезвычайно рады, что Тэйлор присоединился к нам и поможет нам выполнить главную задачу — завоевать Кубок Стэнли для «Аризоны».

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://www.nhl.com/ru/news/coyotes-acquire-hall-from-new-jersey/c-312669948

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