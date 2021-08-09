«Рейнджерс» могут включить Зибанежада в сделку по обмену капитана «Баффало» Айкела
9 августа 2021, 23:26
«Рейнджерс» продолжают искать варианты обмена нападающего «Баффало» Джека Айкела. В сделку даже может быть включен первый центрфорвард клуба из Нью-Йорка Мика Зибанежад, сообщает The Athletic.
Контракт 24-летнего американца с «Сэйбрз» с кэпхитом 10 миллионов долларов рассчитан еще на пять сезонов. C 2022 года в силу вступает пункт о запрете на перемещения.
Айкел пропустил последние 33 игры минувшего сезона из-за травмы шеи, и в 21 матче регулярного чемпионата он набрал 18 (2+16) очков.
Ранее появилась информация, что 28-летний Зибанежад хочет получить по новому контракту те же 10 миллионов долларов в год.
Нынешний контракт форварда рассчитан еще на один сезон. По нему швед получает 5,35 миллиона.
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