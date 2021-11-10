Форвард «Виннипега» Коннор повторил рекорд Ковальчука 18-летней давности

Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор повторил рекорд бывшего форварда «Атланты» Ильи Ковальчука.

Коннор набрал 17 очков в первых 12 матчах сезона-2021/22, ровно столько же в первых 12 играх сезона-2003/04 набрал Илья Ковальчук, установив рекорд результативности на старте сезона. Позднее, в сезоне-2006/07 это достижение повторил Мариан Хосса.

Most points by a player through their team's first 12 games of a season, Atlanta Thrashers/@NHLJets franchise history (1999-present):

17- Kyle Connor (2021-22) Via scoring in a 3-2 shootout loss to the Blues on Tuesday night

17- Ilya Kovalchuk (2003-04)

17- Marian Hossa (2006-07) pic.twitter.com/i2fmZK0bjo — StatsCentre (@StatsCentre) November 10, 2021

«Атланта» выступала в НХЛ с 1999 по 2011 год, после чего клуб переехал в Канаду и стал называться «Виннипег Джетс».