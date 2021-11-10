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Форвард «Виннипега» Коннор повторил рекорд Ковальчука 18-летней давности

09:37
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Нападающий «Виннипега» Кайл Коннор повторил рекорд бывшего форварда «Атланты» Ильи Ковальчука.

Коннор набрал 17 очков в первых 12 матчах сезона-2021/22, ровно столько же в первых 12 играх сезона-2003/04 набрал Илья Ковальчук, установив рекорд результативности на старте сезона. Позднее, в сезоне-2006/07 это достижение повторил Мариан Хосса.

«Атланта» выступала в НХЛ с 1999 по 2011 год, после чего клуб переехал в Канаду и стал называться «Виннипег Джетс».

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Иван Торопцев все материалы автора
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  • Rumali

    Я всегда считал, что от Коннора будет больше толку чем от Лайне. Пока один резался в плойку, другой тренировался.

    10.11.2021