Форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен поделился мнением об эпизоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:1 ОТ), когда вратарь соперников Андрей Василевский лишился лезвия конька.

«Такое не часто увидишь. Я не знал правил — собирались ли остановить игру или надо было продолжать. Все просто пытались что-то сделать и немного запутались», — приводит слова Терявяйнена официальный сайт НХЛ.

Во втором периоде Терявяйнен шайбой выбил Василевскому лезвие конька, из-за чего тому пришлось играть так около минуты. При этом «Каролина» имела преимущество 5-на-3 и не смогла забить.