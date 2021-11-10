«Такое не часто увидишь». Терявяйнен — об игре Василевского без лезвия конька
Терявяйнен прокомментировал игру Василевского без лезвия конька
09:11
Форвард «Каролины» Теуво Терявяйнен поделился мнением об эпизоде матча регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы» (2:1 ОТ), когда вратарь соперников Андрей Василевский лишился лезвия конька.
«Такое не часто увидишь. Я не знал правил — собирались ли остановить игру или надо было продолжать. Все просто пытались что-то сделать и немного запутались», — приводит слова Терявяйнена официальный сайт НХЛ.
Во втором периоде Терявяйнен шайбой выбил Василевскому лезвие конька, из-за чего тому пришлось играть так около минуты. При этом «Каролина» имела преимущество 5-на-3 и не смогла забить.
Andrei Vasilevskiy lasted over a minute without a skate blade during Carolina's two man advantage ? pic.twitter.com/lTYjDRvvHS— Hockey Night in Canada (@hockeynight) November 10, 2021
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