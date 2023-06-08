Форвард «Вегаса» Маршессо — о Барбашеве: «Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре»

Форвард «Вегаса» Джонатан Маршессо назвал российского нападающего команды Ивана Барбашева стабильным хоккеистом.

«Ты всегда знаешь, что получишь от Ивана в каждой игре. Стабильность — это одно из лучших качеств хоккеиста. Это у него точно есть», — приводит слова Маршессо Sportsnet.

В 19 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли на счету Барбашева 17 (6+11) очков. Счет в финальной серии между «Вегасом» и «Флоридой» — 2-0.