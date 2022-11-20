Форвард «Тампы» Киллорн: «Кучеров определенно был нашим лучшим игроком в матче с «Нэшвиллом»

Форвард «Тампы-Бэй» Алекс Киллорн поделился мнением об игре нападающего Никиты Кучерова в матче против «Нэшвилла» (3:2).

Россиянин в этой встрече набрал 3 (1+2) очка.

«Кучеров был великолепен сегодня, — цитирует Киллорна сайт НХЛ. — Его гол... Он прошел от одной половины площадки до другой, и забил. Во время моего гола он невероятно сыграл у борта. Затем он ассистировал Стэмкосу. Он определенно был нашим лучшим игроком сегодня».

«Тампа» с 23 очками занимает четвертое место в Восточной конференции.