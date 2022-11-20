Бучневич признан первой звездой игрового дня в НХЛ

Российский нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ.

Бучневич в матче против «Анахайма» (6:2) набрал 4 (2+2) очка.

Второй звездой игрового дня был признан защитник «Бостона» Чарли Макэвой. В матче против «Чикаго» (6:1) он отметился четырьмя голевыми передачами.

Третьей звездой признали вратаря «Питтсбурга» Тристана Джарри, отразившего 32 броска в игре с «Виннипегом» (3:0).