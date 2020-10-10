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Форвард системы «Айлендерс» Беллоуз употреблял запрещенные препараты

11:47
Киффер Беллоуз. Фото nhl.com
Киффер Беллоуз. Фото nhl.com
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Американская хоккейная лига сообщила, что нападающий системы «Айлендерс» Киффер Беллоуз нарушил правила по использованию препаратов для улучшения физических кондиций.

Сообщается, что игрок уже был наказан за свои действия. Он не будет дисквалифицирован, информирует сайт лиги.

В минувшем сезоне Беллоуз дебютировал в НХЛ. В 8 играх за «Айлендерс» он набрал 3 (2+1) очка.

Беллоуз был выбран в первом раунде драфта НХЛ-2016 под общим 19-м номером.

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