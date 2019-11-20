Форвард «Айлендерс» Нельсон признан первой звездой дня в НХЛ

НХЛ назвала лучших хоккеистов очередного игрового дня

Первая звезда дня — форвард «Айлендерс» Брок Нельсон. В его активе 3 (2+1) очка в матче с «Питтсбургом» (5:4 ОТ), в том числе решающая шайба в овертайме.

Вторая звезда дня — нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид. Он набрал 3 (1+2) очка в матче с «Сан-Хосе» (5:2).

Третья звезда дня — форвард «Далласа» Джейми Бенн. Он также набрал 3 (1+2) очка в игре с «Ванкувером» (6:1).

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