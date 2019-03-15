"Флорида" в гостях обыграла "Сан-Хосе"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Флорида" на выезде обыграла "Сан-Хосе" со счетом 4:2. Российский форвард "Пантерз" Евгений Дадонов не отметился результативными действиями.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Сан-Хосе" – "Флорида" – 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Голы: М. Карлссон – 12 (Власик, Хед), 7:22 – 1:0. Макгинн – 4 (Экблад, Гаврилюк), 11:45 – 1:1. Лабанк – 13 (Браун, Диллон), 14:36 – 2:1. Хант – 2 (Брауэр, Шихан), 21:25 – 2:2. Хоффман – 32 (бол., Яндл, Барков), 38:49 – 2:3. Ватрано – 22 (Хоффман, Трочек), 48:17 – 2:4.

Вратари: Джонс (57:48) – Монтембо.

Штраф: 10 – 6.

Броски: 28 (8+8+12) – 27 (7+15+5).

Наши: – – Дадонов (16.52/3/-1).

15 марта. Сан-Хосе. SAP Center.