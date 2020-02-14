«Флорида» проиграла «Филадельфии», Бобровского заменили после трех пропущенных шайб

«Флорида» уступила «Филадельфии» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:6). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский начал игру в стартовом составе, но был заменен после первого периода. За 20 минут он пропустил 3 шайбы и сделал 6 сэйвов.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Филадельфия» — 2:6 (0:3, 0:1, 2:2)

Голы: ван Римсдайк — 17 (Нисканен, Санхейм), 4:24 — 0:1. Питлик — 6 (ван Римсдайк, Нисканен), 17:37 — 0:2. Обе-Кубель — 4 (Раффль, Браун), 18:32 — 0:3. Лотон — 10 (ван Римсдайк, Браун), 38:58 — 0:4. Юбердо — 20 (Уигар, Экблад), 40:33 — 1:4. Барков — 17 (Яндл, Строльман), 44:56 — 2:4. Кутюрье — 17 (Жиру), 54:52 — 2:5. Хегг — 3 (бол., Раффль, Браун), 59:32 — 2:6.

Вратари: Бобровский (Монтембо, 20:00) — Харт.

Штраф: 8 — 4.

Броски: 28 (11+8+9) — 28 (9+14+5).

Наши: Дадонов (19.59/2/+2) — Проворов (25.20/0/-1).

14 февраля. Майами. BB&T Center.